La casa più minimal che abbiate mai visto!

Se pensiamo all’architettura tradizionale giapponese, anche attraverso film o in qualsiasi altro modo, possiamo avere un'idea di come viene concepito lo spazio. Le diverse pendenze dei tetti delle pagode, pensate per far scivolare l'acqua, è la caratteristica principale, nonché più evidente di queste costruzioni tradizionali. Vi è anche un tipo di rapporto di primaria importanza tra la concezione dello spazio ed i bisogni fondamentali degli esseri umani, facente pensare a un’architettura che risponde alle esigenze delle persone in uno spazio comune.

Il meglio di questa architettura è rappresentato dal rapporto tra gli spazi interni con quelli esterni, utilizzando lo spazio intermedio della veranda (in giapponese engawa). Un po' su questi cardini che si fonda il progetto dello studio Miyuki design volto a creare nuovi spazi, basandosi sempre su quelli tradizionali della casa giapponese.