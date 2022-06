Una casa prefabbricata piccola ma confortevole

Non è la prima volta che si parla di case modulari in Homify. Tuttavia, abbiamo trovato questa casa di 30 m², un caso esemplare di un’abitazione progettata per le persone che amano cambiare location, ma anche semplice e confortevole studio. Si tratta di una struttura che poggia direttamente sul terreno, vale a dire, montabile e smontabile quasi come una tenda, ma fornita di tutti i comfort di una casa.

Per coloro che hanno vissuto in una piccola casa, 30 m² è una delle misure più ridotte che possiamo trovare. Tuttavia, se avete tempo, potete visitare questa galleria virtuale di esperti di design e architettura, che sono riusciti egregiamente a trovare grandi idee per decorare una piccola casa. Questo libro si occupa di fornirvi delle idee con tutti i vantaggi e le meraviglie che può offrire una casa prefabbricata modulare, concentrandosi sulla capacità di alcuni progettisti di dotare un piccolo spazio di tutto l’occorrente per vivere comodamente. Lasciatevi sorprendere da questa piccola meraviglia!