homify 360°: la ristrutturazione di una torre in Toscana

Vi abbiamo mostrato ristrutturazioni di ogni genere qui su homify, ma non ci siamo mai imbattuti in nulla del genere. Il sogno romantico e poetico per eccellenza si traduce in questa ristrutturazione speciale condotta ad opera dallo studio Archipiu+. Cosa c’è di più affascinante del trascorrere un weekend, una settimana o un’intera vita in una casa proveniente direttamente dal mondo delle favole?

Il progetto riguarda una torre di avvistamento dei primi del Novecento, situata sulle alture sulla costa del Tirreno, in provincia di Livorno. L’edificio, abbandonato per molto tempo, è divenuto una residenza stagionale perfetta anche con l’aggiunta di una piscina naturale a sfioro che affaccia sul mare.