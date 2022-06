Un Balcone di 10 mq Rinnovato con 80€

Il balcone è una risorsa preziosissima per chi vive in città. Avere la possibilità di concedersi un giardino senza dubbio sarebbe il massimo, ma purtroppo non tutti possono permetterselo. Inoltre, vivere in città ha una serie di vantaggi che svaniscono se si sceglie di vivere nel verde. La campagna ha i suoi pro, ovviamente, ma i gusti sono gusti, si tratta semplicemente di scelte di vita. Quindi, per chi sceglie di vivere in città, questo articolo è quello che ci vuole! Vi abbiamo parlato altre volte di quella figura professionale che fa miracoli senza bisogno di investire budget da capogiro: si chiama home stager. Il team dello studio BECOME A HOME – il nome rende benissimo l'idea del lavoro che fanno! – è riuscito a trasformare completamente uno spazio anonimo in un ambiente accogliente con soli 80 euro, vediamo insieme come!