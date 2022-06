Come arredare il soggiorno in modo insolito

Continuiamo sulle tonalità del rosso e del bordeaux. Quanto Basta (QB) è un arredo che si può collocare sia in soggiorno, sia in sala da pranzo. Un’idea semplice, con questa figura geometrica che in realtà presenta (dalla prospettiva laterale) una lieve inclinazione del contenitore, per un arredo che ci mostra un inchino. Il progetto è di Saverio Incombenti Designer.