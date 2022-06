homify 360º: una villa verticale in Brasile

Per collegare i diversi ambienti e livelli di cui si compone il patio interno, si è cercato di studiare uno spazio esterno quanto più funzionale possibile. La villa in sé si sviluppa in verticale, come possiamo già osservare dalla scalinata che conduce ai vari piani e dall'ascensore. La scala, realizzata in granito, è interamente visibile dalle vetrate e possiede anch'essa un elemento trasparente: le balaustre.