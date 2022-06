Il fascino incredibile della pietra per gli interni

La pietra per interni è sempre una scelta felice, infatti possiamo usarla praticamente in tutti gli ambienti della casa e in tanti modi diversi. Per chi ama essere circondato da materiali naturali e vuole che la sua abitazione sia il più possibile green, marmo, granito, travertino, ardesia, sono degli ottimi alleati. Ovviamente devono essere trattate per lo scopo che avranno, per esempio se le usate in cucina, dovranno essere impermeabili all'olio, in bagno dovranno resistere ad acqua e umidità e come rivestimento per pavimenti, dovranno essere antigraffio e particolarmente resistenti. Quando scegliete di usare la pietra per la casa, potreste avere la possibilità di scegliere la lastra da cui verrà ricavato il vostro pavimento o il piano della cucina. Nel caso voleste realizzare delle piastrelle con un marmo speciale, per esempio, assicuratevi di avere dei pezzi di scorta, nel caso si rompessero nel corso degli anni. Sarebbe infatti quasi impossibile ritrovare un marmo dello stesso colore o con le medesime venature.