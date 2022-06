Specchio delle mie brame

Giocare di contrasti, come abbiamo detto prima. Bene, se lo specchio è rotondo, perché non andare verso un mobile lineare che oltre ad essere piacevole per la vista è estremamente funzionale. Ogni ripiano il suo oggetto, per non dimenticare nulla e tenere tutto sotto controllo. Pulizia ed ordine sono concetti base per un bagno moderno che bada alla concretezza.