Un Appartamento Semplice e Delicato che ti Ispirerà, Lucca

Improntare lo stile di una casa non è di certo cosa semplice. Deciderne i colori, l’organizzazione, il tipo di arredi, le loro linee e le combinazioni di elementi che poi andranno a definire il carattere della casa stessa. In questi casi, l’aiuto di un professionista può rivelarsi davvero utile, soprattutto se non si ha bisogno del semplice “consiglio dell’esperto” ma di reali proposte moderne e originali. Il protagonista di oggi è proprio un appartamento che ha dovuto subire un importante intervento di ristrutturazione, di riorganizzazione interna, di interior design e di efficientamento energetico. Ci troviamo in Toscana, precisamente ad Altopascio, in provincia di Lucca, mentre gli architetti di Lad Studio ne hanno firmato la progettazione di interni.