Una Ristrutturazione che Trova la Perfezione nella Semplicità

La scelte cromatiche ci conquistano al primo sguardo per la suggestione di ariosità e luminosità che ci dà lo spazio, e tutti ben sappiamo come il bianco abbia questo potere. Ma subito dopo l'occhio è attratto dal tavolo dalla struttura impressionante, che domina figurativamente l'intero ambiente! Con un sostegno in legno elaborato in modo da assomigliare ad un piccolo albero spoglio, con un piano in vetro per un’ immagine moderna, questo tavolo è più un' opera d'arte che un oggetto di utilizzo, senza comunque perdere la sua funzionalità.

Interessante anche il corredo di sedie comode e belle che lo circondano, senza diminuire l’ estetica di grande effetto dell’ elemento centrale.

Tutto l’ ambiente è sereno, equilibrato e armonico, sia per la fusione morbida tra soggiorno e cucina, sia per le scelte cromatiche.