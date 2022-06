Prima & Dopo: la trasformazione di una soffitta

In questa prima fotografia vediamo come si mostrava la soffitta prima della trasformazione che l'ha resa una splendida zona relax. Come spesso accade, le soffitte in disuso vengono adibite a magazzini dove riporre vecchi mobili e oggetti non utilizzati, anche questa soffitta era andata in contro a questo triste destino. Prima della ristrutturazione possiamo anche vedere come le travi del tetto fossero state lasciate grezze. Da questa prima immagine è proprio difficile pensare a ciò che è successo dopo, eppure…