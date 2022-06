Libreria in equilibrio

La posizione irregolare delle lastre di legno ci consegna la possibilità di non pensare soltanto ad una disposizione classica dei libri. In aggiunta, perché non poggiare portaoggetti, svuotatasche e persino vasi con fiori data l'altezza massima consentita. I cavi d'acciaio si rivelano in linea con lo stile moderno dell'abitazione, oltre che strutturalmente funzionali. Ugualmente utilizzabile è lo spazio del pilastro che intercorre tra un ripiano ed un altro: una fotografia di famiglia, una cartolina, perché no?