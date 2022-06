Pergole Coperte: 7 Soluzioni Meravigliose a Prova di Pioggia

Avere un’area coperta significa avere un rifugio, un riparo, un luogo al sicuro dalle intemperie o dall’eccessiva calura del sole.

Una terrazza o un giardino sono luoghi di incontro per riunirsi con la famiglia o con gli amici, spesso per mangiare, dove spesso c'è spazio per un grill, un tavolo e delle sedie.

Una zona barbecue coperta è il luogo ideale per godere di un pasto gustoso e protetto da qualsiasi repentino cambiamento del tempo. Vi presentiamo oggi alcune opzioni di pergole coperte in modo che se non ne avete una, potrete farvi ispirare per costruirla!