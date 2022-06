Case Prefabbricate in Legno: Vantaggi e Svantaggi

Ogni cosa ha sempre pro e contro. Ci sono però prima alcuni miti da sfatare: la durata degli edifici in legno dipende sì dalla manutenzione, ma può essere identica a quella di case in muratura, a patto di una cura costante del legno negli anni. Solo dopo decenni (40-50 anni) potrebbe esserci bisogno di una manutenzione straordinaria. Se pensiamo che nei paesi dell'Europa settentrionale, come in Norvegia, esistono chiese e strutture a picco sul mare con più di mezzo secolo alle spalle, possiamo renderci conto di quanto questa legenda sia infondata.

Un altro mito riguarda la presunta infiammabilità delle case prefabbricate in legno rispetto agli edifici tradizionali: in realtà, in legno brucia lentamente.

Se la struttura è economica e di poca qualità, ovviamente gli svantaggi saranno maggiori, ad iniziare con il deprezzamento rapido dell’immobile.

In generale, la casa in legno ha un solo grande nemico: l’acqua! Se il lavoro è stato condotto secondo le regole, non dovrebbero sorgere gravi problematiche. Se così non è stato così, allora ci potrebbero essere in futuro infiltrazioni all'interno delle pareti che ne comporterebbero la sostituzione.