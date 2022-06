homify 360°: un appartamento moderno a Trento

Per la nostra rassegna homify360° oggi vi portiamo a Trento per visitare uno splendido appartamento moderno che si sviluppa su 3 livelli. Si tratta di un'abitazione strutturata in modo da poter godere appieno del paesaggio che la circonda: ci troviamo sul lago di Caldonazzo, nei pressi di San Cristoforo, tradizionalmente considerato il Lido di Trento . Circondato da orti e frutteti questo appartamento gode di una stupenda vista sul lago che ne aumenta la bellezza. I tre piani che compongono la casa si dividono in una zona giorno al piano terra e una notte al primo piano, mentre in soffitta è stato realizzato lo studio con una parte dedicata al relax; la casa dispone anche di un piano interrato, mentre la facciata principale è rivolta a sud, in modo da sfruttare al massimo i benefici offerti dal sole, soprattutto d'inverno.

Il progetto d'arredo di questo appartamento inizia osservando il paesaggio che lo circonda in modo da poter creare un rapporto di continuità tra ciò che c'è fuori e quello che invece viene contenuto dentro alle mura. Il lago e le montagne che si rispecchiano in esso trasmettono un grande senso di libertà e una voglia di vivere l'aria aperta sia d'estate che d'inverno. Gli Architetti dello studio Burnazzi Feltrin Architects si sono ispirati proprio a questo per realizzare questa splendida casa che vi andiamo a mostrare.