10 Idee Ingegnose per Organizzare gli Spazi

Siamo in cerca di idee per ricavare la zona notte da un monolocale ? Potremmo prendere spunto da questa proposta in cui il letto è stato realizzato su una pedana in legno schermata da pareti scorrevoli in vetro per far filtrare la luce: il risultato è un piccolo angolo di intimità, da celare all'occorrenza semplicemente con un gesto.