10 tipi di camini incredibili: rivestimenti e stili

I rivestimenti per caminetti in corten sono una soluzione sempre più apprezzata e utilizzata da architetti e interior designer, perché permettono di dare vita ad ambienti di forte impatto, caratterizzati da grande eleganza, come possiamo vedere in questo esempio proposto dall'arch. Isabella Maruti: un raffinato soggiorno moderno in cui il ruolo del protagonista è giocato dal grande camino in acciaio corten che, con le suggestive sfumature nelle tonalità del rosso, funge quasi da trait d'union tra il pavimento in parquet e il soffitto con travi a vista, accomunati dallo stesso colore. E proprio in virtù di questa sua colorazione calda e accesa, il corten costituisce il rivestimento perfetto per camini inseriti in contesti di diverso stile, dal moderno al rustico, passando per l'etnico all'industrial.