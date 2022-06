Cambio look: pochi soldi e 3 cucine ormai da buttare

Lo stile rustico in cucina è molto frequente nelle case di paese o in zone di campagna. In questa cucina, in particolare, l’obiettivo era di donare calore e un senso di accoglienza all’ambiente, ma lo stile rustico degli arredi è finito per risultare un tantino passato. Dunque, era necessario un cambiamento, anche se i mobili erano semi nuovi e di buona qualità. Come ci saranno riusciti?