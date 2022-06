9 must dell'autunno inverno 2016 secondo gli esperti

Come arrederemo le nostre case durante la prossima stagione? Quali sono le principali tendenze in fatto di interior design per il 2016 e 17? A rispondere a queste domande ci pensa il nostro libro delle idee, in cui vi daremo 9 spunti da non perdere per restare al passo coi tempi e vestire i vostri ambienti domestici in modo attuale. Attenzione alle superfici naturali come legni, pietre e marmi, e un arredo caratterizzante che include pattern scenografici e abbinamenti cromatici non banali, sono i principali highlight su cui i trend di settore paiono focalizzarsi maggiormente. Ma vediamo più da vicino alcuni must di cui prendere subito nota.