Scale e contrasti

La miglior firma di un architetto è quella che si trova nel disegno dei suoi progetti. Se non c'è un carattere di riconoscimento nelle idee, un filo conduttore nella concretezza dello stile, o un campo in cui non si è solo esperti ma maestri, allora il confine tra un proprio progetto e quello di un altro architetto è sottile, è flebile, non esiste.

Oggi ci occupiamo di una firma evidente, di un modo di pensare riconoscibile attraverso la matita dei suoi disegni e la materia delle sue abitazioni: l'architetto Raimondo Guidacci.