10 Meravigliosi Giardini da Avere Davanti Casa

Per essere bello, un giardino non deve necessariamente avere un design troppo complesso e costoso. La semplicità ha dei notevoli vantaggi, sia in termini estetici che dal punto di vista della cura e della manutenzione. Importante è, naturalmente, una buona progettazione e quindi una cura attenta dei dettagli nella fase preliminare può determinare un risultato efficace e duraturo nel tempo. In questo caso, potrà essere utile rivolgersi ad esperti paesaggisti e professionisti del giardinaggio, che sappiano supportare scelte oculate sia per quanto riguarda la configurazione degli spazi che la scelta delle piante più adatte al nostro spazio. In questo Libro delle Idee abbiamo raccolto 10 idee che possono servire da ispirazione nella configurazione dei giardini più adatti a rendere la facciata della casa più ricca e accogliente.