5 bellissime case contemporanee di piccole dimensioni

Il rivestimento in legno va alla grande. E non c'è da meravigliarsi: una casa di modeste dimensioni, come la bella proposta di ASVS Arquitectos Associados, risplende in tutta la sua originalità grazie alla finitura in pino lucido sulle pareti esterne. E allo stesso tempo, cemento e metallo con i loro colori completano e valorizzano ulteriormente l’ opera.

Il gioco dei volumi tipico della modernità è possibile anche in case di piccole dimensioni. Naturalmente con le dovute proporzioni. Qui un altro elemento interessante è l’ insinuarsi del giardino, per metà a prato e per metà cementato, su una superficie in pendenza, dato che siamo in zona di montagna