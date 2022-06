La casa ideale non è certo uguale per tutti. Dipende infatti dai nostri gusti, dal luogo in cui si trova, dalle nostre esigenze. Di sicuro a ciascuno noi, quando pensa alla casa ideale, sogna di poter avere a disposizione diverse stanze con grandi spazi, sia interni che esterni. A volte la realtà e ben diverse e può riservarci interessanti sorprese e allora ecco che un appartamento dalle dimensioni ridotte può trasformarsi in una casa piccola ma ricca di stile, molto vicina al concetto di casa ideale. Scopriamo insieme come in questo Libro delle Idee.