Una Casa Piccola ma Incredibilmente Romantica

In questo libro delle idee scopriremo una casa deliziosa come poche, che anche se da fuori può sembrare piccola, in realtà possiede tutto lo spazio di cui si ha bisogno… e molto di più!

La casa vanta un grande giardino ricco di piante e fiori, delle decorazioni adorabili, degli interni ricchi di luce naturale e dei dettagli di cui è impossibile non innamorarsi. Insomma, non le manca proprio nulla… e tutto in pochi metri quadrati! Scopiamola insieme!