homify 360° – Villa Luisa: quando il lusso non ha paura a mostrarsi

Quante volte vi è capitato di passare di fronte a una splendida villa di lusso e pensare quanto vorrei che questa fosse casa mia ? Oppure la villa nemmeno si vedeva, nascosta dietro le grandi siepi lasciate crescere per proteggerne la privacy e allora vi siete fermati, cercando di intravedere tra la fitta vegetazione, le forme sinuose delle casa che veniva celata proprio lì, a pochi passi da voi. Quella che vi vogliamo mostrare oggi è una di quelle spettacolari dimore che fanno parte dei sogni di tanti, ma che sono accessibili a pochi. Si chiama Villa Luisa e si trova in prossimità del centro di Pavia; il progetto è stato curato dall'architetto Matteo Gattoni e ha voluto unire in sé tecnologia avanzata, dialogo con il contesto ed un elevato comfort abitativo.