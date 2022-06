Idee come oggetto del design

La base è di legno e i cuscini possono essere di diverse misure. Alop conserva tutto all'interno e si trasforma in una seduta inaspettata, in un pouf, in un tavolino ed per finire anche in letto extra per le emergenze di ospitalità. Tutta la famiglia può sentirsi più unita intorno ad Alop, e perchè no, anche amici e conviventi, perché come ogni buon oggetto di design, deve soddisfare l'occhio, la funzionalità e anche i sentimenti.