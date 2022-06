Letti a Castello: 10 Esempi da sogno

Finalmente abbiamo deciso: è ora di regalare ai nostri figli una stanza da grandi! Ma come conciliare le loro esigenze con lo spazio a disposizione?Il letto a castello può rappresentare una comoda soluzione, perché permette di guadagnare centimetri preziosi. Oggi poi sul mercato è possibile trovare un'infinità di modelli, per ogni gusto o necessità, che in alcuni casi integrano anche angolo studio e guardaroba in un'unica struttura salva spazio. Lasciamoci allora ispirare dalle proposte dei nostri esperti e scopriamo insieme 10 letti a castello da sogno, da cui potremo prendere spunto per iniziare a progettare la nuova camera dei nostri figli.