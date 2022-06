Mare e bianco nella villa in Costa Blanca

Lo studio Fran Silvestre Arquitectos nasce in Spagna, ma con uno spirito internazionale che li ha portati a progettare in giro per il mondo. In casa propria, però, hanno lasciato un'impronta più che decisa. La Costa Blanca è famosa non solo per il suo mare e la sua vita notturna, ma è rinomata anche per le sue fortezze e castelli, molti dei quali dovuti alla dominazione romana e soprattutto saracena. È Alicante ad ospitare questa meravigliosa abitazione.

L'approccio del progetto nasce dal duplice impegno di dare una risposta tecnica per quanto riguarda la struttura che si trova in particolare contesto e il desiderio di cercare la bellezza attraverso un lavoro particolarmente curato nel design. L'ambiente ha sempre il suo ruolo principale che va rispettato nel lungo termine, valorizzando un'architettura che sia in grado di coesistere insieme allo spazio circostante, senza distruggerlo irrimediabilmente.