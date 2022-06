Una mansarda piccola così

Il riutilizzo di materiali di scarto da cantiere diventa ulteriore stimolo per la creatività dello studio. Un occhio al pavimento e ci si accorge che s'interrompe improvvisamente, tutto come da progetto: colori e materiali in accostamenti cromatici che non ci si aspetta. Basta una linea sul pavimento per rimarcare funzioni diverse dello spazio abitativo, geniale!