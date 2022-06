Appartamento di 28 mq a Milano: Funzionalità e Piacere in Uno

Quando si dispone di pochi metri quadrati si tende spesso a darsi per vinti, e a pensare di dover sacrificare parte degli ambienti e delle comodità a causa della mancanza di spazio. Naturalmente ciò è in parte vero, in quanto la disposizione degli arredi e degli ambienti, così come la loro organizzazione, deve essere concepita in maniera differente se si tratta di una metratura generosa o, al contrario, piuttosto ristretta.

Quella di oggi si pone come una vera e propria sfida, una di quelle che tanto piacciono a noi di homify e a voi che ci leggete! A coglierla sono stati gli architetti dello studio Wok di Milano, fondato nel 2009 da Marcello Bondavalli, Nicola Brenna e Carlo Alberto Tagliabue. Vediamo cosa ci riserva questo progetto d'interni!