Top5 della settimana: Natale alle porte

Così siamo arrivati al momento tanto atteso: a quattro giorni da Natale ormai tutto è pronto, i regali sono quasi tutti sotto l'albero, il presepe è già stato disintegrato più volte dal gatto e vostro figlio non la smette di giocare con le palline e a scuotere i pacchetti perfetti realizzati dalle stressatissime commesse dei vari negozi del centro. Domani e dopodomani ci dedicheremo agli ultimi preparativi, correremo a cercare il difficilissimo regalo per la suocera ed infine cercheremo di riposarci davanti ad una zuppa calda in modo da rimanere leggeri prima delle mangiate massicce dei prossimi giorni. Come voi, anche noi di homify ci stiamo preparando ai vari festeggiamenti. Questa sarà l'ultima Top5 del 2014, Prima & Dopo da sballo svettano sulla nostra classifica, volete sapere quali? Continuate a leggere.