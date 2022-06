I paracolpi per lettino: una coccola per bambini

In una bella cameretta per bambini sono essenziali alcuni oggetti, che servono principalmente per l'incolumità di vostro figlio. E' quindi importante avere dei paracolpi per lettino. I paracolpi non sono altro che dei morbidi cuscini posti sui lati del letto o della culla, dove dorme beatamente un bebè. Naturalmente questi soffici e accoglienti accessori servono per evitare che il vostro piccolo si faccia male. Ogni cosa è costruita e pensata per la tranquillità dei genitori e per far riposare i bambini nel modo più piacevole possibile. Se i piccoli mentre dormono dovessero per caso rotolare fino alla sponda del letto, in questo modo non si farebbero male, si eviterebbero anche dei colpi alla testa, che sappiamo essere una zona delicatissima nel primo anno di vita. In commercio si trovano diversi modelli di paracolpi e molto spesso sono coordinati con copertine e lenzuola o piumini, ovviamente hanno un prezzo non proprio economico.