Ristrutturazione di un vecchio casolare: Putea Bruschetteria

Prossima destinazione: le colline di Cava de’ Tirreni. Ci dirigiamo in provincia di Salerno per assaporare qualcosa di delizioso in un piccolo ristorante legato alla tradizione, uno di quei posti semplici e veri, in cui si ordina da bere e si resta per tutta la serata. La ristrutturazione ha interessato un vecchio casolare che fa parte di un complesso edilizio più grande, situato nella località Santi Quaranta. Lo spazio di 50 mq è composto da soli due ambienti al piano terra, in un fabbricato di inizio Novecento.