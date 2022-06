Il bello del classico con la comodità del moderno: un appartamento a Rimini

Ecco il salotto visto dalla scala che porta al soppalco.

Le linee morbide dei divani dal rivestimento a fantasia quasi tono su tono con balze sulla base, i cuscini in rosa antico con la frangia perimetrale, l’antica consolle in legno e i diversi quadri grandi e con le cornici dorate, rimandano ad un gusto tipicamente classico. Eppure non si tratta di un salone classico! L’area conversazione è infatti arricchita da una poltroncina in pelle rossa con borchie laterali, caratterizzata da linee nette proprie di uno stile più attuale, e da un leggero tavolino in ferro battuto che richiama alla non lontana rampa di scale.

Un attenzione particolare deve però essere prestata ai tendaggi. Si tratta di tende arricciate e per questo tipicamente classiche, così come la scelta di adoperare due teli diversi, che però sono rette da un modernissimo bastone in alluminio. I tessuti sia della sopratenda che della sottotenda sono leggeri e luminosi. Infine, si noti la loro lunghezza: in particolare, la sopratenda tocca a terra, per un effetto sia classico che tremendamente attuale.