Da casa della nonna a casa moderna e futuristica

Una semplice ristrutturazione non sarebbe servita a cambiare il look della casa… quello che serviva era un rinnovamento totale, ed è così che si è iniziato dalla suddivisione degli spazi. La vecchia disposizione degli ambienti infatti, non permetteva una visione attuale degli ambienti casalinghi, dunque un semplice cambio look non sarebbe stato altrettanto efficace! In più, le dimensioni della casa non erano così generose, dunque si è cercato di ottimizzare gli spazi in modo da ottenere più funzionalità possibile.