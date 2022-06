8 spettacolari stanze con pareti in pietra a vista

Da quella naturale a quella ricostruita, da quella tinteggiata a quella levigata, non c'è dubbio alcuno: la pietra arreda e riscalda l'atmosfera come pochi altri elementi sanno fare. Questo, i prossimi splendidi ambienti lo hanno capito bene, e la introducono su una o più pareti come fattore caratterizzante e suggestivo. Diamo un'occhiata più da vicino a 8 interni ed esterni da favola per lasciarci ammaliare dalle meraviglie della pietra.