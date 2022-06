Una casa dagli interni colorati

Ci sono case e case perché si sa, ognuno di noi ha gusti, disponibilità ed esigenze completamente diverse. C'è chi nella propria casa vuole avere interni colorati , chi non sopporta decorazioni o qualsiasi cosa sia superficiale, c'è chi ama il moderno, chi non tollera il classico, chi fa yoga e ha bisogno di uno spazio per il proprio sport. C'è quello che vuole il divano grande e chi invece ha bisogno di un tavolo piccolo; insomma ognuno di noi realizzerà la propria casa a sua immagine e somiglianza, a seconda del proprio modo di vivere gli spazi. Noi oggi ci rivolgiamo a coloro che hanno bisogno di vedere del colore all'interno della propria dimora: mobili, pareti, piastrelle e dettagli che, anziché mostrarsi in bianco o in una cromia neutra, saltano subito all'occhio per il loro colore sgargiante che dona carattere all'ambiente.

Abbiamo scelto quindi un progetto che ben si presta da esempio a ciò che vogliamo intendere con il concetto di interni colorati perché, diciamocelo, non possiamo sempre parlare di bianco!