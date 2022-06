35m² per un Appartamento con Tanto Stile in Poco Spazio!

Per far funzionare perfettamente questo appartamento, bisogna anche individuare un’area di servizio, dove collocare ad esempio la lavatrice, l’asciugatrice, uno spazio di archiviazione. Tutto è stato risolto in parte dal balcone, dove vi sono attrezzature di servizio, il lavaggio, l’asciugatura, e dove è stato collocato un armadio con porte che si chiudono. La zona lounge con un divano, due banche in metallo cromato e un tavolino in vetro, funziona perfettamente per gli amici. Questa abitazione è la prova che si può fare qualcosa di elegante e funzionale in poco spazio.