Pavimento effetto legno: quando l'estetica sposa la funzionalità

Siamo affascinati dal parquet ma temiamo che si tratti di un rivestimento troppo delicato per resistere ai ritmi della quotidianità? Il gres porcellanato è allora la soluzione che fa al caso nostro! Si tratta infatti di un materiale che garantisce resistenza al caldo e al freddo, rimane intatto pur essendo esposto a sole, gelo ed agenti atmosferici, non teme le macchie e l’usura, garantisce un pavimento intatto per sempre e, soprattutto, è facile da mantenere pulito: per tutte queste ragioni e per molte altre quindi, il pavimento effetto legno in gres porcellanato è diventato un tipo di rivestimento sempre più apprezzato e utilizzato da architetti e interior designer nei loro progetti. Le piastrelle di vario formato permettono inoltre una personalizzazione degli spazi, attraverso un'ampia scelta di colori e motivi, per dare vita ad ambienti sempre diversi. In queste due proposte di ItalianGres, per esempio, possiamo ammirare due differenti soluzioni realizzate con lo stesso modello di pavimenti effetto legno in gres porcellanato: sui toni del bianco la prima, con moderne sfumature color argilla la seconda. Il risultato, in entrambi casi, è un rivestimento di grande impatto, semplice, moderno e in linea con le esigenze della vita moderna.