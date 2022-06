Questa Casa Sembra Banale ma Nasconde Interni da Favola!

Noi di homify amiamo mostrarvi progetti che si distinguano per qualche motivo particolare, che siano fuori dal comune, o per l'uso dei materiali, o per la distribuzione o perché nascondono qualche sorpresa speciale… il progetto di oggi ha davvero una marcia in più, ne resterete ammaliati! Si tratta della casa Naidoo, progettata dagli architetti dello studio Francois Marais. Già dall'esterno è incredibile, gli interni, poi, vi stupiranno!