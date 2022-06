6 modi per creare dei bei giardini in piccoli cortili

Sono pochi quelli che possono godere della fortuna di avere un cortile, soprattutto chi vive in città. E non sempre chi ha questa fortuna è in grado di sfruttarla a pieno, e il cortile di casa diventa una sorta di magazzino all'aperto, amorfo e disordinato, dove trovano ospitalità gli oggetti più disparati. Per questa ragione, in questo Libro delle Idee abbiamo raccolto alcuni suggerimenti per aiutarvi a trasformare un piccolo cortile in un giardino ordinato, in un angolo di verde in cui potersi rifugiare. Vediamoli insieme.