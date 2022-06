10 Bellissimi Esempi di Cucine Rustiche

Le travi in legno a vista sono un altro dei temi ricorrenti dello stile rustico, segni architettonici portati in evidenza, che si fanno segno decorativo, linee di contorno dello spazio che portano lo sguardo. E che si integrano in esso, caratterizzandolo. Il gusto retrò, allora, può emergere come lo sfogo naturale dello stile rustico, fatto di colori pastello per le ceramiche, di ante in legno, di lampadari spartani in ferro battuto smaltato.