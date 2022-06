Cucine moderne: grandi e piccole, bianche e colorate

Vivacità significa colore e non solo. Ci troviamo davanti ad una cucina speciale, sopra le righe sicuramente. La parte in basso è costituita da un mobile bianco, elegante e lineare, in esatto contrasto con ciò che colpisce sin da subito: gli arredi della parte superiore, infatti, sono una nota di brio e creatività senza fine, sia per colori, sia per forme. Arancio, giallo, verde, rosso e bordeaux per una scala cromatica senza eguali, in una composizione di elementi dalle misure tutte diverse. Nel mezzo, un rivestimento in blu scuro crea il giusto equilibrio tra la parte razionale e quella più impulsiva. Se avete bisogno di cambiare, quest'idea fa per voi. Un progetto di Draisci Studio.