Un appartamento open space a Milano

Per rivestire l'antibagno sono stati usati due diversi tipi di pietra che si contraddistinguono l’uno per essere il semplice rivestimento e l’altro per essere stato utilizzato come fondo per la grande nicchia che si estende come inserto mosaicato a pavimento per poi entrare nel bagno risalendo fino alla parete della doccia. Per fare sì che l'uso del bagno diventi molto più che un semplice momento di igiene personale, l'ambiente è stato dotato (come poi tutta la casa) di un impianto di filodiffusione audio per ascoltare la musica durante la cromoterapia nella doccia.

