9 Idee da Copiare per Riporre le Scarpe: Funzionalità e Innovazione

In generale, e soprattutto per le famiglie più numerose, le scarpe occupano molto spazio e possono rendere l’ ingresso molto sporco. Perché quindi non far realizzare una grossa scarpiera che possa essere utilizzata anche come seduta e in cui si possano riporre numerose paia di scarpe? Qui possiamo vedere la soluzione proposta dagli architetti Möhring, che offre spazi di riponimento nell’ elemento in alto e vani all'interno della panca in basso per le scarpe più ingombranti.