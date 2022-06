5 piccole e graziose case che vi convinceranno a costruire la vostra

Il trucco di colorare di bianco le superfici per ampliare visivamente gli spazi angusti, si può applicare anche alle facciate delle piccole case, facendole brillare al sole e apparendo un po' più ampie e fresche. La monotonia di questa facciata è stata interrotta combinando materiali diversi senza cadere in un effetto caotico o discontinuo. Come? Dipingendo i mattoni della muratura di bianco, aprendo grandi superfici vetrate per consentire il passaggio della luce naturale e utilizzando il legno per la porta, un elemento segna l'accesso rappresenta una macchia in contrasto con il bianco della facciata.