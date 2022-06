14 Modi per Posare un Rivestimento in Legno in Terrazza

Il legno è uno dei materiali più versatili fra tutti. Per i rivestimenti interni ed esterni, per mobili, come elemento di decorazione… in qualsiasi occasione! Si tratta di uno dei materiali più belli e lusinghieri, riesce a trasmettere un calore unico.

In questo libro delle idee parleremo di aree esterne e vi presenteremo 14 proposte per rivestire in legno la vostra terrazza.