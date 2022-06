Come dar vita alla perfetta cucina moderna

Non trattatela come un mero angolo cottura, ma coccolatela con chicche di design con cui arricchire il suo aspetto estetico. Questi accorgimenti, dall'inserimento di quadri e vasi alle superfici più trendy, risulta particolarmente importante in appartamenti di piccole dimensioni in cui tutte le aree funzionali della casa rimangono a vista. La cucina, come le altre, dovrà quindi tenere fede allo stile scelto e mantenere coerenza stilistica con sala e salotto.