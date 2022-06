Tema della settimana: spazio alla libreria

Domani, 23 aprile, sarà la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. L'evento, patrocinato dell'Unesco, mira ad incoraggiare e promuovere sia la lettura, sia la pubblicazione di libri. L'incentivo alla lettura si attua facendola passare per quello che realmente rappresenta, cioè un piacere della vita e non un'attività che sa d'impegno scolastico, specialmente per i più piccoli. La lettura è, soprattutto, un mezzo attraverso il quale si può scoprire il mondo ed è una fonte di progresso sociale e culturale senza eguali.

La celebrazione nacque in Catalogna, con lo scrittore Vincent Clavel Andrés come primo promotore nel 1926. La data fu scelta perché altamente simbolica, infatti, il 23 aprile morirono sia William Shakespeare, sia Miguel de Cervantes, due capisaldi della letteratura mondiale. Caso volle che il giorno era in concomitanza anche con le celebrazioni per la festa di San Giorgio, così, la tradizionale usanza di donare una rosa ad ogni donna si unì con la Giornata del libro. Da allora, in Catalogna, in questo giorno si regala una rosa insieme ad ogni libro venduto. La prima edizione mondiale della manifestazione si è tenuta nel 1996 dopo una delibera dell'Unesco.

Durante la giornata del 23 aprile, in tutto il mondo si celebra questo evento con manifestazioni di vario genere. La città scelta come capitale del libro quest'anno sarà Port Harcourt, in Nigeria.

Dunque, quale occasione migliore per parlare di libri, librerie e spazi per la lettura in casa? Questo sarà infatti il tema della nostra settimana. Dalle grandi biblioteche sfarzose dell'antichità, come la famosa Biblioteca reale di Alessandria d'Egitto, al mobile per la libreria nella nostra abitazione, il passo è tutt'altro che breve, ma il percorso evolutivo è a dir poco affascinante.