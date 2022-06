Un Appartamento Perfetto in Soli 70 m²

La cucina si sviluppa longitudinalmente, dunque non è quella che un tempo veniva definita cucina abitabile , ossia con il tavolo da pranzo incorporato. Con il passare del tempo questa concezione degli spazi della zona giorno si è modificata in favore di una maggiore fluidità, dunque nella maggior parte dei casi troviamo un angolo cottura o cucina aperta su un unico ambiente che comprende sala da pranzo e soggiorno. In questo caso l'open space non comprende la cucina e questo permette di isolare il disordine e gli odori relativi alla preparazione dei pasti sia nella quotidianità, che in presenza di ospiti.